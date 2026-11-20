Российские военные поразили авиационный завод во Львове

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночных ударов нанесли поражение авиационному заводу во Львове и электроподстанции ПС-750 "Западноукраинская" во Львовской области, используемых для нужд украинской армии, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Во Львовской области (поражен - ИФ): ремонтное предприятие авиационной промышленности ("Львовский авиационный завод "ЛДАРЗ") в городе Львов, осуществляющее производство оперативно-тактических ракет FP-9 и крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что во Львовской области нанесен удар по электроподстанции ПС-750 "Западноукраинская" в населенном пункте Ходоров.

По данным Минобороны, через электроподстанцию осуществлялось распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ.