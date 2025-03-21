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Две крупные нарколаборатории ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Две крупные нарколаборатории, запрещённые вещества с которых сбывались в интернете, обнаружены во Владимирской и Смоленской области, изъято большое количество наркотиков, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ получили информацию о том, что на территории Владимирской и Смоленской областей организованы подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков в интересах нескольких нелегальных интернет-магазинов.

По месту нахождения подпольного производства на территории Владимирской области с поличным был задержан гражданин РФ, у него обнаружены и изъяты производное наркотического средства N-метилэфедрон массой более 55 кг, не менее 450 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и др.

На территории Смоленской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, организовавшего наркопроизводство промышленного масштаба. У него обнаружены и изъяты производное наркотического средства N-метилэфедрон массой более 224 кг, не менее 11 тонн наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты и связи и др.

У задержанного также были обнаружены охотничий карабин, переделанный под боевой, и 190 патронов к нему, пистолет Макарова и 109 патронов к нему.

В ходе обысков изъяты свыше 30 млн рублей, в том числе хранящиеся на криптокошельке, полученные от незаконного оборота наркотиков.

Следственным подразделениями ФСБ по Смоленской и Владимирской областям возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 (производство наркотических средств в особо крупном размере). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанные арестованы.

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