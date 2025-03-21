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Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российская делегация на консультациях в Эр-Рияде 24 марта обсудит с американцами вопросы, вытекающие из состоявшихся ранее переговоров между Россией и США на высшем и высоком уровнях, настрой у делегации решительный, сообщил "Интерфаксу" член делегации, сенатор Григорий Карасин.

"Мы летим с тем, чтобы с американскими представителями обсудить наиболее важные проблемы, вытекающие из состоявшихся бесед нашего президента с Трампом и встречи, которая была у Лаврова и Ушакова (глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков - ИФ) с коллегами там же, в Эр-Рияде. То есть это продолжение работы", - сообщил он.

"Настрой у нас конструктивный и решительный", - добавил сенатор. Деталей он раскрывать не стал.

"Пока мы давайте повестку отодвинем в сторону, мы еще думаем", - сказал Карасин.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону 12 февраля и 18 марта.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры на высоком уровне, которые продолжались около 5 часов. Российскую сторону представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входили госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Григорий Карасин МИД США Эр-Рияд
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