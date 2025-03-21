США планируют организовать непрямые переговоры между Москвой и Киевом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил о планах Вашингтона провести в Саудовской Аравии непрямые переговоры между представителями России и Украины по украинскому урегулированию.

"Мы привлекаем так называемые технические группы к так называемым непрямым переговорам в Саудовской Аравии, на которые обе стороны приходят и которых принимают в отдельных комнатах", - сказал он в интервью The Glenn Beck Program.

По его мнению, такой подход поможет узнать условия сторон и сделать первый шаг к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят российскую делегацию на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков, переговоры Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии могут состояться в "самом начале следующей недели", речь идет "о самых ближайших днях".