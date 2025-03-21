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Клуб инвесторов предложил инвентаризацию санитарно-защитных зон в городах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России необходимо разработать единый механизм изменения санитарно-защитных зон около промышленных предприятий на территории городов с участием промышленников и застройщиков, заявил исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

"На сегодня нет единой и самое главное доступной для всех заинтересованных лиц базы документов на основании которых установлены санитарно-защитные зоны, что затрудняет реализацию градостроительных проектов. Более того, обозначенные к настоящему времени расчетные зоны утверждены во времена СССР действуют до конца 2026 года", - отметил Преображенский.

Он подчеркнул, что нужно выработать единые правила изменения санитарно-защитных зон для всех заинтересованных лиц и создать электронную базу ограничений, чтобы для застройщиков не было "сюрпризов".

"Для развития рынка недвижимости важно обеспечить длительный горизонт планирования, особенно в проектах КРТ. Для этого необходимо запретить установление новых зон после принятия решения о КРТ без согласия правообладателя", - сказал Преображенский.

В связи с этим Клуб инвесторов предлагает субъектам федерации взять на себя расходы и обязательства по подстановке санитарно-защитных зон на кадастровый учет.

СССР Владислав Преображенский Клуб инвесторов Москва
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