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Топ-менеджеры подмосковного предприятия ОПК признаны виновными в найме "мертвых душ"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Директор по производству и директор по персоналу подмосковного предприятия оборонно-промышленного комплекса приговорены к трем с половиной годам и трем годам условного срока за фиктивное трудоустройство с целью хищения средств предприятия, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Долгопрудненским городским судом Московской области вынесен обвинительный приговор сотрудникам одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Московского региона: директору по производству Пронину и директору по персоналу Назаровой, организовавшим при участии иных лиц мошенническую схему, направленную на хищение бюджетных денежных средств путем фиктивного трудоустройства персонала на предприятие", - сказано в сообщении..

Пронин и Назарова приговорены к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и 3 года условно с исправительным сроком в 3 года.

Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба на сумму свыше 12 млн рублей.

По данным спецслужбы, с 2018 по 2019 год на предприятие были фиктивно трудоустроены более 20 человек.

"При этом Прониным утверждались табели учета рабочего времени сотрудников, где были указаны "мертвые души", заработная плата обналичивалась, а денежные средства передавались непосредственно ему", - сказали в управлении.

Общий размер ущерба государственному бюджету от фиктивно трудоустроенных лиц составил более 12 млн рублей.

ФСБ ОПК Долгопрудный Московская область
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