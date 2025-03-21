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За неделю сбиты 1113 беспилотников ВСУ, в том числе 536 - вне зоны СВО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю уничтожили 1 113 украинских БПЛА, в том числе 536 - вне зоны специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1 113 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции", - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

"ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке.

По данным ведомства, всего с начала СВО уничтожены 658 самолётов, 283 вертолёта, 47 719 БПЛА, 601 ЗРК, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 788 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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