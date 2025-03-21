Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном начало диалога РФ-США и ситуацию на Украине

Встреча продолжалась более двух часов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне продолжалась больше двух часов, обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине, начало диалога Москвы и Вашингтона.

"Завершились переговоры, довольно продолжительные - больше двух часов", - сообщил Шойгу журналистам.

"Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России в Пхеньян", - сказал секретарь Совбеза.

Среди других обсужденных вопросов, по его словам, были "общение и начало диалога (России) с Соединенными Штатами, все то, что происходит на Украине", а также "много других вопросов, которые так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах и на Корейском полуострове, в частности".

"Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры", - сказал Шойгу, поблагодарив принимающую сторону за гостеприимство.

На самой встрече с Ким Чен Ыном секретарь Совбеза РФ выразил признательность "за возможность вновь встретиться, за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне".