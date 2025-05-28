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Шойгу заявил о настрое России и КНДР на расширение сотрудничества

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия и Северная Корея настроены на дальнейшее расширение сотрудничества в сложной международной обстановке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление наших стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, где импульс - в развитии двустороннего политического диалога и кооперации в практической области", - сказал Шойгу в Москве в среду на встрече с министром госбезопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ.

Переговоры Шойгу и Ли Чхан Дэ состоялись в рамках международной конференции по вопросам безопасности, которая проходит в Москве под эгидой Совбеза РФ.

Шойгу поблагодарил северокорейского министра за личное участие в конференции, а также за организацию своего недавнего визита в КНДР.

Секретарь Совбеза РФ посетил КНДР в марте. В ходе визита Шойгу был принят лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которому он передал послание от президента России Владимира Путина.

Северная Корея Сергей Шойгу КНДР Совбез РФ
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