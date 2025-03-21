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Продажа зерна из госфонда на этой неделе выросла почти в 1,4 раза, до 7,1 тыс. т

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Объем проданного из госфонда РФ на этой неделе зерна составил 7 155 тонн, что почти в 1,4 раза больше, чем на прошлой неделе (5,13 тыс. тонн), следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ).

Стоимость проданного зерна выросла до 108,3 млн рублей с 78,4 млн рублей. Из пяти торговых дней результативными были четыре.

Товарные интервенции (продажа зерна из госфонда) возобновились 27 января после перерыва с конца декабря прошлого года. За этот период, по данным НТБ на 21 марта, продано 94,77 тыс. тонн на 1,374 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовалась пшеница 3 и 4 классов урожая 2022 года.

Следующие торги назначены на 24-26 марта.

Товарные интервенции на рынке зерна начались 19 августа 2024 года и с перерывами шли до 27 декабря. За этот период из фонда было продано 115 425 тонн зерна на 1,769 млрд рублей. Затем был перерыв до 27 января 2025 года.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

НТБ
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