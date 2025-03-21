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Свыше 30 спутников системы "Гонец" обеспечат связь для БПЛА на территории РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Более 30 космических аппаратов системы "Гонец 2.0" обеспечат спутниковую связь для беспилотников на всей территории России, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

"32 спутника системы "Гонец 2.0" обеспечат беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России. Об этом гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Андрей Манойло доложил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и первому зампредседателя Совета Федерации Андрею Яцкину в ходе их рабочей поездки в "НПЦ БАС Томской области", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Андрей Манойло рассказал о последних наработках в сфере обеспечения спутниковых каналов беспилотных авиационных систем. В частности, представил малогабаритный спутниковый модем "Гонец", разработка которого завершилась в начале марта", - сообщили в "Роскосмосе".

В июле 2024 года спутниковая система "Гонец" и компания "Геоскан" впервые в России испытали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках эксперимента были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении дрона на место запуска. сообщали в госкорпорации.

"Спутниковая система "Гонец" является оператором отечественных систем связи и ретрансляции, созданных по заказу госкорпорации "Роскосмос".


Роскосмос
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