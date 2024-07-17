В РФ впервые испытали технологию управления беспилотником через спутник

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Спутниковая система "Гонец" (входит в "Роскосмос") и компания "Геоскан" испытали на Сахалине технологию управления беспилотником через спутник, сообщили в госкорпорации в среду; в сообщении отмечается, что подобные испытания прошли в РФ впервые.

"С 13 по 16 июля 2024 года выполнялись наземные тесты и полеты на аэродроме "Пушистый", в ходе которых оценивалась возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта (дрона - ИФ) "Геоскан 201" на космический аппарат "Гонец-М" и отправки команд с наземной станции управления "Геоскана" на беспилотное воздушное судно через спутник", - заявили в "Роскосмосе".

"Всего было выполнено шесть полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы "Гонец" и переданы три информационных сообщения с командами управления в полете по обратной связи", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что в рамках эксперимента были успешно переданы сведения о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении дрона на место запуска.