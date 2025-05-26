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Мишустин потребовал сделать спутниковый интернет доступным во всей России через два года

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спутниковый интернет должен стать доступным по всей стране уже через два года, для этого предстоит наращивать орбитальную спутниковую группировку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на Стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"У нас большая страна, не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии, чтобы обеспечить равномерность предоставления услуг (связи), поэтому особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях, вдоль автомобильный и железных дорог", - сказал Мишустин.

"Надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года, что крайне важно не только для организации сервиса в небольших населенных пунктах, но и для развития арктических регионов, в том числе Северного морского пути", - подчеркнул он.

Мишустин добавил, что для этого предстоит развернуть массовый выпуск космических аппаратов. Он напомнил, что на эти цели в национальном проекте "Экономика данных и цифровая трансформация государства" предусмотрено почти 107 млрд рублей.

"Нужно сосредоточить усилия на обновлении геостационарной группировки, которая позволяет передать телевизионный сигнал на большие территории и обеспечивать связью крупные инфраструктурные объекты", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что при этом необходимо использовать отечественные разработки.

Михаил Мишустин
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