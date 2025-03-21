Прокуроры РФ за год добились возмещения ущерба от преступлений на 346 млрд руб.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Прокуроры добились улучшения показателей в работе по возмещению ущерба от преступлений в минувшем году, эта сумма составила 346 млрд рублей, сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

"Проведенная работа по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями (в истекшем году он составил 628 млрд руб.), позволила увеличить удельный вес его возмещения до 55%, что составило 346 млрд рублей", - заявили в ведомстве.

В частности, отметили в Генпрокуратуре, почти на 60% обеспечено возмещение ущерба, причиненного преступлениями в сфере ЖКХ, сумма превысила 6,5 млрд рублей: по уголовным делам о злоупотреблениях и хищениях средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов, о противоправных действиях должностных лиц органов власти и управления, в том числе при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере ЖКХ, о незаконных действиях работников управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций.

По данным Генпрокуратуры, в истекшем году число зарегистрированных преступлений незначительно сократилось.

"В то же время возросло количество криминальных посягательств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (765,4 тыс.), их доля в общей структуре преступности увеличилась до 40%", - сообщили в ведомстве.