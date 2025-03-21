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Спецтарифы введут на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина сообщила о введении специальных условий поездок организованных групп детей не только в плацкартных, но и в купейных вагонах.

"Устанавливаем специальные тарифы на перевозку организованных групп детей в купейных вагонах", - сказала журналистам в пятницу Школкина.

Она отметила, что данный вопрос обсуждался с руководством ОАО "РЖД" "которое, несмотря на все современные вызовы, пошло нам навстречу, установив специальный тариф". "Так, если в составе поезда будет отсутствовать необходимое количество плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, детям, которые путешествуют в составах плановых организованных групп, будут предоставлены купейные вагоны. При этом стоимость билетов в них будет отличаться незначительно (разница в цене составит всего около 10%)", - пояснила Школкина.

Депутат напомнила, что в мае стартует летняя кампания по плановой перевозке организованных групп детей к местам отдыха и предлагаемые меры позволят избежать ситуации, связанной с нехваткой плацкартных вагонов.

"Напомню, что в 2024 году во время летних массовых детских перевозок участники туристического рынка столкнулись с нехваткой плацкартных вагонов. Для выполнения части заявленных объёмов перевозчиком предлагались купейные вагоны. В связи с чем существенно возрастала стоимость перевозки, как правило, ложившаяся на плечи родителей, что в конечном итоге влияло на уровень доступности летнего отдыха для детей", - сказала первый зампред комитета.


Госдума РЖД
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