В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Бурятии скончался один из 16 вахтовиков, заболевших сальмонеллезом, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СКР.

Пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Работа пищеблока приостановлена.

Все 16 заболевших - работники компании, которая вела строительство Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги. Они проживали в вахтовом поселке Северомуйск Муйского района Бурятии.

По предварительным данным, работники отравились 13 марта в столовой, расположенной на территории строительного объекта. Столовая принадлежит другой компании.

Ведется доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В пятницу пресс-служба республиканского Роспотребнадзора сообщала о вспышке сальмонеллеза в вахтовом поселке Северомуйск после того, как к ним обратились с признаками отравления более 20 вахтовиков. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование, свою проверку проводит также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вспышке сальмонеллеза среди работников вахтового поселка ООО "Желтугинская горнорудная компания" в Забайкальском крае: 9 по 13 марта 56 работников горнорудной компании в Могочинском районе были госпитализированы с признаками пищевого отравления. 18 из них выставлен предварительный диагноз "сальмонеллезный энтерит". Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



