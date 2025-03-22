Пассажирская "ГАЗель" врезалась в бетонное ограждение и загорелась в КБР

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ДТП с участием пассажирской "ГАЗели" произошло по федеральной автодороге "Прохладный-Баксан-Эльбрус" в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по КБР в субботу.

По данным полиции, водитель "ГАЗели", в салоне которой находилось восемь пассажиров, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Автомобиль наехал на бетонное ограждение и загорелся.

Отмечается, что в результате аварии водитель доставлен в медицинское учреждение для осмотра. Пассажиры "ГАЗели" не пострадали.