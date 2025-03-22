За сутки на курском направлении потери ВСУ составили более 200 военных

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 200 человек, заявило Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл", - сказано в сообщении.

С начала боев на курском направлении ВСУ потеряли свыше 69 320 военных, говорится в сводке.

По данным Минобороны, в течение суток "подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня".

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщило ведомство.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 400 танков, 323 БМП, 289 БТРов, 2 213 боевых бронированных машин, 2 510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, заявило Минобороны РФ.