Глава ДНР сообщил о 14 пострадавших от ударов ВСУ за текущие сутки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Четырнадцать мирных жителей пострадали в результате ударов по территории Донецкой народной республики в субботу, среди пострадавших ребенок и спасатели МЧС, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Четырнадцать мирных жителей, в том числе ребенок и четыре сотрудника МЧС России, пострадали за текущие сутки в результате киевской агрессии", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.