Число поврежденных при атаке дрона квартир в ростовской многоэтажке достигло 16

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти составили акты утраченного имущества по пострадавшим от удара БПЛА квартирам в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону и уточнили число пострадавших квартир, сообщил глава города Александр Скрябин.

"По уточненным данным, в ходе осмотра было выявлено 16 поврежденных квартир-выбиты стекла и рамы на нескольких этажах", - написал Скрябин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что во всех поврежденных квартирах завершена установка теплового контура, выполнены обмеры и направлены размеры для изготовления оконных блоков.

21 марта в результате атаки беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону по улице Горсоветская, 49/1. Изначально сообщалось, что были повреждены шесть квартир и фасад здания. Пострадали двое мирных жителей. Одного после оказания медпомощи отпустили из больницы, второй продолжает получать там помощь. Эвакуация жителей из дома не проводилась. Был введен локальный режим ЧС.