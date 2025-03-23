В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Работник скорой помощи погибла в Запорожской области после атаки украинского беспилотника, сообщили в воскресенье в Минздраве России.

"В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что бригада медиков ехала на вызов к пациенту.

В ведомстве подчеркнули, что автомобили скорой помощи регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.