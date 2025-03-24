Минобороны РФ сообщило о срыве атаки ВСУ на красноармейском направлении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 1-ой отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Центр" нанесла удар по скоплению техники и живой силы вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ в понедельник.

"Получив от операторов БпЛА координаты двух танков и живой силы противника, артиллеристы выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем говорится, что таким образом была сорвана попытка атаки ВСУ на позиции российских штурмовиков.