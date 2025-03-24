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Отбор проектов модернизации в энергетике перенесли на осень

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство перенесло уже стартовавший отбор проектов модернизации в энергетике на осень, постановление с этим изменением было опубликовано в пятницу вечером на портале официального опубликования правовых актов.

Само постановление при этом затрагивает регулирование майнинга, лишь один его пункт меняет срок проведения отбора с апреля на октябрь.

Соответствующий отбор проектов модернизации на 2029 год начался ранее в марте и проходил по старым правилам. Пока "Системный оператор" успел собрать технические параметры проектов, и согласно опубликованным итогам этого этапа, генкомпании были готовы модернизировать по старым правилам до 12,4 ГВт (такова максимальная мощность заявленных объектов).

Как сообщалось, соответствующий отбор на 2028 год прошли всего три заявки - две от ПАО "Юнипро" и одна от ПАО "ЭЛ5-энерго" : в первой ценовой зоне были отобраны проекты на 1,16 ГВт (прирост мощности на 40 МВт), во второй - на 800 МВт (без изменения мощности).

Недавно член правления "Интер РАО" и глава "Совета производителей энергии" Александра Панина сообщила, что энергокомпании ожидали переноса отбора проектов модернизации ТЭС со вводом в эксплуатацию в 2029 г., так как в нем не учтены актуальные ценовые параметры на генерирующее оборудование.

"Он (отбор - ИФ) должен состояться 1 апреля. Мы все ждем переноса. Потому что если он пройдет 1 апреля, то он опять не состоится. Потому что в нем по правилам не учтены актуальные ценовые параметры на генерирующее оборудование", - поясняла Панина.

Панина также отметила, что генерирующие компании столкнулись с задержкой производства энергооборудования на 12 ГВт, сдвиги достигают вплоть до двух лет. Из-за этого компании сейчас активно переносят сроки ввода проектов модернизации.

"16 проектов уже отказались от проектов КОМмод (модернизации ТЭС - ИФ), почти на 3 ГВт. Сейчас уже распоряжением правительства шесть проектов перенесли сроки ввода проектов модернизации. И еще целая очередь стоит на перенос начала сроков модернизации", - говорила Панина.

Интер РАО Правительство РФ
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