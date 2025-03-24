Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренное повышение в ожидании российско-американских консультаций. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов поднялся на 0,35% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3202,72 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "Северстали" (+1%), "МТС" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%) и "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "Магнита" (-0,1%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

В понедельник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в двустороннем формате пройдут консультации РФ и США, с российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в интервью Fox News в выходные, что настроен оптимистично в отношении итогов стартующих вскоре в Саудовской Аравии переговоров США и РФ.

"Я полагаю, вы увидите в понедельник в Саудовской Аравии реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море", - приводит Bloomberg его слова.

По его словам, после таких договоренностей можно будет "естественным образом перейти" к полноценному прекращению огня.

Уиткофф также не исключил, что уже в ближайшие несколько месяцев может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", - сказал он, отметив хорошие отношения между двумя лидерами в период первого президентского срока Трампа.

При этом Уиткофф, недавно посетивший Москву, сказал, что благодарен Путину за то, что он принял его.

Американские фондовые индексы развернулись в плюс в ходе сессии в пятницу и завершили торги ростом на заявлениях президента США Трампа о гибкости внешнеторговой политики страны.

В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 24 марта сложилась преимущественно позитивная динамика, большинство фондовых индикаторов региона демонстрирует умеренный рост.

На нефтяном рынке утром в понедельник, напротив, доминируют негативные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:05 МСК составила $71,9 за баррель, что на 0,36% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Фьючерсы на сорт WTI дешевеют на 0,31% - до $68,07 за баррель.