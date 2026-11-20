РФ учтет в военном планировании факты участия нидерландской компании в атаке на Крымский мост

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия учитывает в военном планировании действия Нидерландов, связанные с военной поддержкой Украины и военной эскалацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно причастности нидерландского предприятия Destinus к атаке на Крымский мост.

"Российской стороной все подобные действия фиксируются и учитываются в военном планировании", - говорится в ответе Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

Она также напомнила о публичных заявлениях министра обороны королевства Дилан Ешильгёз-Зегериус и об участии отставных голландских военных лётчиков в боевых действиях на переданных Киеву истребителях F-16, что, по мнению представителя МИД, "является неприкрытым движением по лестнице военной эскалации".

Ранее нидерландская частная компания Destinus заявила о том, что ракеты Ruta и дроны ее производства были использованы Украиной для атаки на Крымский мост 17 ноября.