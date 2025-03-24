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В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США

В Саудовской Аравии начинаются экспертные консультации России и США
Отель The Ritz-Carlton Riyadh
Фото: ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации экспертов начинаются в Эр-Рияде, Москву представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ожидается, стороны обсудят, в частности, перспективы возможного возобновления так называемой Черноморской инициативы, или "зерновой сделки", которая действовала с июля 2022 года по июль 2023 года.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры американцев с представителями Украины. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял ранее The Glenn Beck Program, что в Саудовской Аравии Вашингтон намерен провести непрямые переговоры между представителями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта.

"Мы привлекаем так называемые технические группы к так называемым непрямым переговорам в Саудовской Аравии, на которые обе стороны приходят и которых принимают в отдельных комнатах", - сказал он.

Встреча с российскими экспертами проходит в гостинице The Ritz-Carlton.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

Карасин заявил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД России Сергеем Лавровым и их американскими визави. Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил в воскресенье CBS, что американская и российская стороны на переговорах в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как эта мера позитивно скажется на торговле.

"Теперь мы обсудим Черное море, прекращение огня на море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно и топливо, а также вновь могли начать торговлю в Черном море", - заявил он.

По словам Уолтца, в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.

Так называемая зерновая сделка (Черноморская инициатива) была заключена в июле 2022 года.

При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. В частности, Москва рассчитывала на восстановление доступа Россельхозбанка к системе SWIFT, а также на возобновление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. После этого Москва не стала пролонгировать сделку, заявив, что договоренности в отношении России не выполняются. Действие сделки было остановлено.

США Григорий Карасин ФСБ Эр-Рияд Сергей Беседа
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