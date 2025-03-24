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Банк Англии начал проведение ежегодных стресс-тестов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии приступил к проведению ежегодных стресс-тестов для семи крупнейших британских банков и строительных обществ.

Стресс-тесты включают в себя оценку финансовых показателей системно значимых финансовых институтов Великобритании при гипотетических сценариях, симулирующих резко негативные события в экономике страны и мира в целом.

В частности, параметры тестов предполагают падение ВВП Великобритании на 5%, глобального ВВП - на 2%, а также сокращение мировой торговли на 20% и резкое увеличение цен на нефть и газ, которое приведет к ускорению инфляции до 10% и повышению ставки Банка Англии до 8%.

Результаты оценки устойчивости крупнейших британских банков будут опубликованы в четвертом квартале 2025 года. На основе этих результатов регулятор может повысить требования к капиталу как отдельных банков, так и для банковской системы в целом.

Прошлогоднее тестирование показало, что банковская система Великобритании способна пережить серьезный спад в мировой экономике, причем состояние системы улучшилось по сравнению с концом 2022 года. По оценке регулятора, в случае резкого снижения экономической активности британским банкам хватит капитала для дальнейшего кредитования бизнеса и населения.

Банк Англии Великобритания
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