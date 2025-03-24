Ассоциация садоводов сообщила о возможности запрета импорта в РФ плодовых саженцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия может ввести запрет на ввоз зарубежных плодовых саженцев. Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, инициативу ассоциации о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых культур в Россию поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ассоциация разместила в своем телеграм-канале копию письма губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с резолюцией на нем президента, адресованной вице-премьеру Дмитрию Патрушеву: "Поддержите".

"Интерфакс" направил запросы в пресс-службы Патрушева и Минсельхоза РФ.

"Наша ассоциация обратилась к губернатору Ставропольского края (с инициативой о запрете - ИФ), и на основании нашего обращения он обратился к президенту (...). Сегодня наши питомники готовы сами вырастить саженцы, нарастить объемы", - сказал Ширинов.

При этом он отметил, что у российских садоводов уже есть и возможность для экспорта. "Первую партию саженцев мы отправили из Ставрополья в Индию. Интерес есть. Следующей страной (куда планируется поставлять саженцы - ИФ) будет Китай", - сказал он.

По его словам, садоводы предлагают сделать запрет временной мерой и через какое-то время, к примеру, через пять лет, убрать ее.

Ширинов также пояснил, что современные питомники начали формироваться в РФ в 2000-е годы, в европейских же странах - в 50-60-х годах прошлого века. "Как только мы начали вставать на ноги, зарубежные производители начали недобросовестную конкуренцию: по демпинговым ценам сбрасывать некачественный материал на наш рынок. Запрет - это шанс для наших питомников, чтобы не только действующие предприятия окрепли, но и новые открылись, - отметил Ширинов. - Плюс это сигнал для иностранных питомников, чтобы они переносили производство сюда (в Россию - ИФ) и конкурировали с нами на равных условиях".

По его словам, сейчас есть случаи, когда производители из недружественных стран переносят питомники в дружественные РФ страны для того, чтобы продолжать поставлять посадочный материал на российский рынок. "В ту же Сербию, например, (пришли - ИФ) производители из Нидерландов. Пусть здесь открывают рабочие места, и добавочная стоимость остается здесь", - считает он.

В копии обращения региона к президенту, размещенной в телеграм-канале ассоциации, говорится, что российские питомники выполнили основную задачу по импортозамещению, 80% объема саженцев в них - отечественные, в том числе доля Ставрополья - 20%. В крае производство посадочного материала выросло с 0,5 млн штук в 2014 году до 3 млн - в 2024 году.

Как сообщалось, поставщиком яблоневых саженцев в Индию стало плодообъединение "Сады Ставрополья" (один из крупнейших в РФ плодовых питомников). В 2025 году с использованием средств господдержки оно планирует вырастить около 3,9 млн саженцев яблонь - почти на треть больше, чем в 2024 году.