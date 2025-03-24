Думе предложили обсудить с правительством темы миграции, ЖКХ и поддержки семей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдуме предлагается в ходе отчета правительства обсудить вопросы миграционной политики, поддержки семей с детьми, а также проблемы в сфере ЖКХ, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такие темы для обсуждения назвали подписчики телеграм-канала Володина в комментариях. Им было предложено рассказать, какие вопросы они считают наиболее важными для обсуждения в ходе отчета кабмина, который пройдет в Госдуме 26 марта. По его словам, уже поступило порядка 15,5 тыс. комментариев.

Володин также отметил, что много сообщений поступает по поводу проблем с бездомными животными, образования и поддержки участников СВО, а также в контексте тем здравоохранения и использования самокатов.