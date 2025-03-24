На северо-востоке МКАД произошло ДТП с тремя пострадавшими

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На северо-востоке МКАД столкнулись две легковых машины и грузовик, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 83 км внутренней стороны МКАД водитель автомобиля Chery из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем "Камаз", после чего столкнулся с автомобилем Kia, - говорится в сообщении.

Водитель и два пассажира Chery доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

В связи с ДТП на 83-м км внутренней стороны МКАД ограничили движение по четырем из пяти полос, сообщил Департамент транспорта Москвы.