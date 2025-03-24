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Профсоюзы предложили ввести в школах курс о трудовых правах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) считают полезным ввести в российских школах курс "трудовой грамотности".

"Все школьники однажды придут работать, и, конечно, им необходимо знать, как должны быть оформлены их трудовые отношения, и кто способен их защищать", - сказал в понедельник председатель ФНПР Сергей Черногаев, которого цитирует телеграм-канал профобъединения.

В ФНПР напомнили, что в школьную программу в 2022 году включена тема финансовой грамотности, и соответствующие задания предусмотрены на уроках математики, обществознания и географии.

С точки зрения профсоюзов, аналогичный подход был бы полезен школьникам по трудовым правам.

ФНПР является крупнейшим российским объединением профсоюзов, в членских организациях состоит более 19 млн человек.

ФНПР
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