Поиск

Российский корабль на воздушной подушке выполнил стрельбы в ходе учений на Балтике

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Артиллерийские стрельбы по воздушным и морским малоразмерным целям условного противника выполнил экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков", сообщил в понедельник Балтийский флот.

"Во время выхода в море экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 140-мм пусковых установок системы "Огонь" (морской аналог системы залпового огня типа "Град") по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, малоразмерным подвижным целям, обозначающим безэкипажные катера", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях, в результате проведения стрельб все воздушные и морские цели были успешно поражены.

"Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж МДКВП провёл тренировку по погрузке личного состава с береговой черты в танковый трюм, а после осуществил переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье", - проинформировали в пресс-службе.

МДКВП "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" является самым большим в мире десантным кораблем на воздушной подушке. Предназначен для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70% общей длины береговой линии морей и океанов мира, сообщила пресс-служба Балтфлота.

Балтийский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Крыму

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

На северо-востоке МКАД произошло ДТП с тремя пострадавшими

Ассоциация садоводов сообщила о возможности запрета импорта в РФ плодовых саженцев

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Роскомнадзор объяснил сбои в Рунете использованием иностранных серверов

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

В Приморье упал самолет Су-25

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали на площади 1,25 тыс. кв. м

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6077 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });