Российский корабль на воздушной подушке выполнил стрельбы в ходе учений на Балтике

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Артиллерийские стрельбы по воздушным и морским малоразмерным целям условного противника выполнил экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков", сообщил в понедельник Балтийский флот.

"Во время выхода в море экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 140-мм пусковых установок системы "Огонь" (морской аналог системы залпового огня типа "Град") по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, малоразмерным подвижным целям, обозначающим безэкипажные катера", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, боевые упражнения выполнялись на различных дистанциях, в результате проведения стрельб все воздушные и морские цели были успешно поражены.

"Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж МДКВП провёл тренировку по погрузке личного состава с береговой черты в танковый трюм, а после осуществил переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье", - проинформировали в пресс-службе.

МДКВП "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" является самым большим в мире десантным кораблем на воздушной подушке. Предназначен для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП "Зубр" доступно для высадки десантов до 70% общей длины береговой линии морей и океанов мира, сообщила пресс-служба Балтфлота.