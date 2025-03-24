МВД выдало более 800 разрешений на временное проживание разделяющим ценности РФ иностранцам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В МВД России выдали свыше 800 разрешений на временное проживание (РВП) иностранцам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Более 800 заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в нашей стране принято территориальными органами МВД России в рамках реализации указа президента Российской Федерации №702 (оказание гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, был подписан 19 августа 2024 года)", - написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник.

Представитель ведомства отметила, что наиболее популярными регионами России среди таких иностранцев стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область.

"Наибольшее количество заявлений принято от граждан Германии, Латвии, США, Италии, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады, Литвы", - подчеркнула Волк.

Она напомнила, что срок действия РВП составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, прожившему в РФ не менее года на основании разрешения на временное проживание, подчеркнула представитель МВД.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №702 "0б оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Согласно указу, лица, выразившие желание переехать в Россию из стран, чья политика противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям, могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без подтверждения знания русского языка, истории и законодательства. Лицам, желающим переехать в Россию по указанным основаниям, МИД будет выдавать однократную трехмесячную визу.