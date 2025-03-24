Финорганизациям и сервисам объявлений запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы, организации с участием государства более 50%, сервисы объявлений с ежедневным охватом более 100 тыс. человек и сайты с массовой аудиторией и рекламой.

Поправки были внесены и одобрены комитетом ко второму чтению законопроекта (№842276-8), который в рамках первого чтения ужесточал меры борьбы с кибермошенничеством и вводил запрет на использование иностранных мессенджеров в банках, ЦБ и госорганах.

Согласно документу, запрет на использование иностранных мессенджеров при информировании граждан будет распространяться на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, организаторов торгов, ломбарды и микрофинансовые организации, кооперативы, операторов финансовых и инвестиционных платформ, операторов обмена и выпуска ЦФА.

Кроме того, запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан коснется субъектов национальной платежной системы, операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ. Также аналогичный запрет вводится для владельцев сервисов объявлений с трафиком более 100 тыс. человек. Речь идет о сервисах с объявлениями о покупке, продаже или аренде имущества, предоставлении услуг, поиске работы и сотрудников.

Ограничение распространяется на компании и предприятия, где доля государства составляет более 50%.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 25 марта. В случае принятия его нормы вступят в силу с 1 июня 2025 г.

Ранее Госдума уже ограничивала работу финансового сектора с иностранными мессенджерами. С 1 марта 2023 года банкам и некредитным финансовым организациям запретили передавать через них платежные документы, персональные данные клиентов.