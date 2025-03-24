Поиск

Финорганизациям и сервисам объявлений запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы, организации с участием государства более 50%, сервисы объявлений с ежедневным охватом более 100 тыс. человек и сайты с массовой аудиторией и рекламой.

Поправки были внесены и одобрены комитетом ко второму чтению законопроекта (№842276-8), который в рамках первого чтения ужесточал меры борьбы с кибермошенничеством и вводил запрет на использование иностранных мессенджеров в банках, ЦБ и госорганах.

Согласно документу, запрет на использование иностранных мессенджеров при информировании граждан будет распространяться на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, организаторов торгов, ломбарды и микрофинансовые организации, кооперативы, операторов финансовых и инвестиционных платформ, операторов обмена и выпуска ЦФА.

Кроме того, запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан коснется субъектов национальной платежной системы, операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ. Также аналогичный запрет вводится для владельцев сервисов объявлений с трафиком более 100 тыс. человек. Речь идет о сервисах с объявлениями о покупке, продаже или аренде имущества, предоставлении услуг, поиске работы и сотрудников.

Ограничение распространяется на компании и предприятия, где доля государства составляет более 50%.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 25 марта. В случае принятия его нормы вступят в силу с 1 июня 2025 г.

Ранее Госдума уже ограничивала работу финансового сектора с иностранными мессенджерами. С 1 марта 2023 года банкам и некредитным финансовым организациям запретили передавать через них платежные документы, персональные данные клиентов.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Крыму

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

На северо-востоке МКАД произошло ДТП с тремя пострадавшими

Ассоциация садоводов сообщила о возможности запрета импорта в РФ плодовых саженцев

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Роскомнадзор объяснил сбои в Рунете использованием иностранных серверов

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

В Приморье упал самолет Су-25

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализовали на площади 1,25 тыс. кв. м

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6077 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });