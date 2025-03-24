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Надежность продавцов на маркетплейсах можно будет проверить

Применение биометрии в качестве дополнительного инструмента защиты будет для онлайн-сервисов добровольным

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, которые пройдут верификацию через портал Госуслуг, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надёжных контрагентов от потенциальных мошенников. Соответствующие поправки к законопроекту о противодействии кибермошенничеству рассмотрят во втором чтении 25 марта", - говорится в сообщении.

"Согласно инициативе, маркетплейсы и классифайды (сервисы объявлений - ИФ) будут отмечать профили продавцов, прошедших верификацию через портал Госуслуг, специальным визуальным индикатором", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Таким образом, считают авторы поправок, "покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках".

В сообщении отмечается, что "для продавцов подтверждение личности через Госуслуги будет добровольным".

"Поправками также фиксируется право онлайн-сервисов применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета. Использование этой технологии будет добровольным как для бизнеса, так и для граждан", - говорится в сообщении.

"Каждая мера законопроекта направлена на создание многоуровневой системы, которая даст гражданам инструменты для самозащиты и значительно усложнит реализацию мошеннических схем. Мы сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес", - цитируется Григоренко в сообщении.

Дмитрий Григоренко Госуслуги
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