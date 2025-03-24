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На Урале и в Алтайском крае пройдут учения со стратегическими комплексами "Ярс"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ракетные полки стратегических комплексов "Ярс" будут выведены на полевые позиции в ходе командно-штабных учений в Тагильской и Барнаульской дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"В рамках проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками.

Отмечается, что в ходе работы комиссий ракетных объединений будут изучены вопросы функционирования системы обучения подчиненных воинских частей, проведена проверка организации подготовки личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства

В других ракетных соединениях объединений контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров соединений, сообщили в ведомстве.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

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