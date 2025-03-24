Поиск

Крикалев стал замглавы "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назначен на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.

В госкорпорации также сообщили, что глава самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов утвержден на должность заместителя гендиректора "Роскосмоса" по развитию промышленности.

Сергей Крикалев - советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Выполнил шесть космических полетов (более 800 суток полета), провел восемь выходов в открытый космос. С октября 2005 до июня 2015 года - обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. Занимал должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам с 31 марта 2016 года.

Дмитрий Баранов родился 19 июня 1970 года в Куйбышеве (ныне - Самара). Заслуженный конструктор Российской Федерации. С 1993 по 2005 гг. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором в Государственном научно-производственном ракетно-космическом центре "ЦСКБ-Прогресс" (в 2014 г. преобразовано в АО "РКЦ "Прогресс"). С 2005 года занимал руководящие должности в РКЦ "Прогресс".

Роскосмос Сергей Крикалев Дмитрий Баранов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 24 марта

Военная операция на Украине

"Известия" сообщили о гибели своего корреспондента в зоне СВО

Массовые обзвоны без получения согласия абонентов могут запретить

Массовые обзвоны без получения согласия абонентов могут запретить
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Крыму

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

На северо-востоке МКАД произошло ДТП с тремя пострадавшими

Ассоциация садоводов сообщила о возможности запрета импорта в РФ плодовых саженцев

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Госдума рассмотрит законопроекты об усилении контроля за иноагентами 2 апреля

Роскомнадзор объяснил сбои в Рунете использованием иностранных серверов

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6078 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });