Крикалев стал замглавы "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назначен на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.
"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.
В госкорпорации также сообщили, что глава самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов утвержден на должность заместителя гендиректора "Роскосмоса" по развитию промышленности.
Сергей Крикалев - советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Выполнил шесть космических полетов (более 800 суток полета), провел восемь выходов в открытый космос. С октября 2005 до июня 2015 года - обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. Занимал должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам с 31 марта 2016 года.
Дмитрий Баранов родился 19 июня 1970 года в Куйбышеве (ныне - Самара). Заслуженный конструктор Российской Федерации. С 1993 по 2005 гг. работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором в Государственном научно-производственном ракетно-космическом центре "ЦСКБ-Прогресс" (в 2014 г. преобразовано в АО "РКЦ "Прогресс"). С 2005 года занимал руководящие должности в РКЦ "Прогресс".