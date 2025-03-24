Крикалев стал замглавы "Роскосмоса" по пилотируемым и автоматическим комплексам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назначен на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в понедельник.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.

В госкорпорации также сообщили, что глава самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов утвержден на должность заместителя гендиректора "Роскосмоса" по развитию промышленности.