Сбер и ЦБ сошлись во мнении на проблему регуляторного арбитража между банками и маркетплейсами

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Растущее присутствие "дочек" маркетплейсов на финансовом рынке уже второй год беспокоит крупные банки из-за наличия регуляторного арбитража между новыми и традиционными игроками. Сбербанк в ходе Финансового конгресса снова обратил внимание ЦБ на эту проблему, и в этот раз получил поддержку регулятора.

"Я хотел еще коснуться темы экосистем, экосистемных банков. Пока что у нас три банка основных сегодня, которые уже по клиентской базе вошли в десятку, это Озон, Вайлдберриз и Яндекс. Только Яндекс один из них пока стал более-менее нормальным банком, потому что он кредитует, мы видим у него портфели, видим у него риски, которые он принимает, доходности портфеля и так далее. В общем, мы видим, что тяжело дается этот бизнес новичкам. А вот Озон банк с Вайлдберриз банком, они деньги привлекают, а кредитуют очень элегантно с других активов, с МКК (микрокредитная компания - ИФ), с BNPL (сервис рассрочки, buy now pay later - ИФ) сервисов и в общем обходят ограничения, которые есть сегодня по МПЛ (макропруденциальным лимитам - ИФ), по ПДН (показателям долговой нагрузки - ИФ), по требованиям достаточности капитала для СЗКО (системно значимых кредитных банков - ИФ)", - сказал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

Микрокредитная компания "Вайлдберриз" называется "ВБ Финанс", группы Ozon - "Озон кредит". Оба маркетплейса предоставляют клиентам возможность оплаты товаров в рассрочку. Сервисы BNPL есть у Сбербанка, "Яндекса", они позволяют покупателям оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки на счёт, без комиссий и длительных ожиданий.

Гендиректор Озон банка Андрей Личманов, отвечая на слова коллеги из Сбера, указал, что регулирование ЦБ для всех игроков одинаковое, разница заключается в актуальности продуктов.

"Понятно, что мы зашли на рынок позже. Понятно, что у нас в этом плане были только точечные продукты, которые были направлены на клиента. Они востребованы клиентом. И когда мы сегодня говорим на сессии про регулирование, это что получается, что у нас регулятор по-разному регулирует Озон банк, Яндекс банк и Сбербанк? Ну нет же. Поэтому принципы регулирования - они одинаковые, а вот продукты и востребованность продуктов для клиентов - они разные", - сказал Личманов.

Скворцов не стал больше приводить в пример Озон банк, но отметил, что Вайлдберриз банк, если его "оторвать" от своего маркетплейса, то он не будет существовать, он зависит на 99% от него.

Финдиректор Сбербанка также отметил влияние маркетплейсов на денежно-кредитную политику.

"И второй момент еще есть, дискуссия не совсем про регулирование банковское, скорее про денежно-кредитную политику. Они (маркетплейсы - ИФ) иногда повышают цены, комиссии точнее. На чем они зарабатывают? На рекламе и на комиссиях с мерчантов (продавцов - ИФ). Когда они повышают эти цены, то мерчанты, тоже люди в общем не сильно богатые, они повышают цены на товары для клиентов. И это перекладывается потом в инфляцию. Учитывая роль маркетплейсов сегодня в продуктовой корзине, в непродовольственных товарах, порядка 30%, по нашей оценке, перекладка идет с коэффициентом 1 к 10. То есть это сопоставимо с повышением тарифов (на регулируемые услуги - ИФ). Это второй фактор, который важен, поэтому мне кажется, что ЦБ точно должен этой темой заняться и энергию свою туда направить", - сказал зампред правления Сбербанка.

ЦБ отметил, что регуляторный арбитраж действительно существует, и его устранение находится в ближайшей повестке регулятора.

"Если говорить серьезно, то с этим описанием проблем, которые представил Тарас, мы в целом согласны. Мы это мнение разделяем, потому что есть очень много проблем даже не с точки зрения какого-то пруденциального регулирования, финансовой устойчивости, а с точки зрения конкуренции. Потому что называй Ozon и Озон банк экосистемой или не называй, все равно это очень большой участник жизни человека, да, который Ozon пользуется и по факту в таком расширенном определении это, конечно, экосистема", - сказал заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

"Все-таки и отношения Ozon с мерчантом, и отношения Ozon с клиентом - это отношения довольно близких сущностей, явлений. И в этом плане важно выстроить правильное конкурентное поле, с точки зрения того, чтобы не было регуляторного арбитража, о котором сказал Тарас. Это вот находится для нас на некой ближайшей повестке дня. Потому что если что-то выглядит как кредит, похоже на кредит и имеет ПСК (полная стоимость кредита - ИФ) как кредит, то это кредит", - добавил он.

Наберухин также напомнил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о регулировании BNPL сервисов, а также проект по платформенной экономике. "Уже двигаемся в эту сторону (устранения арбитража - ИФ). Не факт, что регулировать будем только мы, может быть и слава богу, не будет такого жесткого регулирования, как говорит Дмитрий Пьянов (первый зампред правления ВТБ - ИФ) для экосистем. Но мы точно по этому пути уже идем", - отметил он.

Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект о передаче под контроль ЦБ регулирования сервисов покупок в рассрочку BNPL. С 1 декабря 2025 г. максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев, с 1 декабря 2027 г. он будет ограничен 4 месяцами. Предельный размер покупки в рассрочку без передачи сведений в бюро кредитных историй установлен на уровне 15 тыс. руб., но его планируется повысить до 50 тыс. руб.

Законопроект о платформенной экономике позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщил в ходе заседания правительства 3 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.