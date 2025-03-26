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Ространснадзор может присоединиться к делу о взыскании расходов за ликвидацию разлива мазута в Черном море

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФГБУ "Морспасслужба" подало ходатайство в Арбитражный суд Краснодарского края о привлечении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) к делу о взыскании с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Как сообщила судья на заседании в среду, данное ходатайство о привлечении Ространснадзора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, поступило в суд 25 марта. Мотивировочная часть не была озвучена, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Представитель ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") в ходе заседания выступал против.

"Третьи лица привлекаются в том случае, если судебный акт может повлиять на их права и обязанности по отношению к сторонам спора. Ространснадзор является исполнительным органом федеральной власти в сфере транспорта. Никакие правоотношения истца, ответчика с Ространснадзором в рамках данного дела не могут быть установлены. Полагаем, что привлечение ведомства является необоснованным", - заявил представитель "Волгатранснефти".

Представитель компании "Кама Шиппинг" (владелец танкера "Волгонефть 212") также выступал против, мотивируя свою позицию тем, что в настоящее время не указано, какова компетенция Ространснадзора в данном судебном деле.

В ходе заседания представители "Волгатранснефти" и "Кама Шиппинг" вновь просили суд удовлетворить ходатайства о намерении создать фонды ограниченной ответственности суммарно на 1 млрд рублей для последующих финансовых выплат в рамках судебных разбирательств, в которых они выступают ответчиками.

Как отмечал представитель "Кама Шиппинг", создание фондов будет направлено на защиту интересов истцов в судебных делах и других пострадавших лиц для того, чтобы распределять за счет средств фондов все суммы, которые могут быть взысканы в судебных разбирательствах.

Создание подобных фондов предусматривается Кодексом торгового мореплавания как института защиты интересов всех лиц, которые могут пострадать в результате разлива нефтепродуктов.

Суд объявил перерыв в деле, заседание продолжится 2 апреля.

Как сообщалось, исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг" расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов было принято к производству 30 января. Сумма иска не уточняется.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

Позже, 27 февраля, суд привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212" и оштрафовал компанию на 30 тыс. рублей.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 26 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Ространснадзор Кама Шиппинг Волгатранснефть Черное море
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