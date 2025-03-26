Около 50% принятых Думой в 2024 году законов инициированы правительством

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Почти половина принятых в 2024 году Госдумой законов были внесены правительством РФ, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"У нас за прошлый год правительством было внесено 265 законопроектов, это 22% от общего объема. А если говорить о принятых в прошлом году, то 47,3% составил объем, количественный показатель законопроектов, принятых Государственной Думой, где автором законодательной инициативы является правительство. Это очень хороший показатель", - сказал Володин в среду на заседании, в ходе которого председатель кабмина Михаил Мишустин представляет отчет за прошлый год.

Володин отметил, что в аппарате правительства "сейчас много людей грамотных, профессиональных, но самое главное, которые не боятся вот этого диалога".

"Надо отдать должное председателю правительства, всем членам правительства, что они стали более открыты, более эффективно выстроен диалог, а это не только основа для взаимного доверия, но и развития, потому что без диалога нет доверия, а без доверия нет развития", - добавил председатель Госдумы.