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Володин предложил разработать закон, регулирующий отношения робота и человека

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым сформировать правовое поле для более эффективного развития роботизации и новых технологий.

"Нам надо не только провести слушания по этому вопросу, но и выработать предложения для того, чтобы как можно быстрее сформировать законодательное поле. Если хотите, вот такой основополагающий закон в этом вопросе, отношения робота и человека. Человек и робота", - сказал Володин в среду на заседании, в ходе которого Михаил Мишустин представляет отчет о работе правительства за 2024 год.

Председатель Госдумы обратился к премьер-министру: "Михаил Владимирович, давайте поддержим такое предложение",
"Нам надо сформировать правовое поле для более эффективного развития технологий, тем более, искусственного интеллекта. И, Михаил Владимирович, вы в этом хорошо понимаете, коллеги, у нас нет базового закона. Сейчас показывают: роботы бегают, машины запускают. Базовый закон, отношения робота и человека. Где он? Сейчас любое открытие, любой запуск, даже тестовый проект, на улицу не выпустите, потому что случись что, будет проблема", - добавил Володин.

По его мнению, базовое законодательство "создаст условия именно в нашей стране, чтобы сюда изобретатели приехали и здесь могли себя реализовать те, кто в других странах не может".

Таким образом председатель Думы отреагировал на выступление руководителя партии "Новые люди" Алексея Нечаева, который поднял тему о регулировании данной сферы

Вячеслав Володин Госдума
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