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Более 4 млрд рублей господдержки распределили между 20 передовыми инженерными школами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Два десятка передовых инженерных школ (ПИШ), созданных в конце 2023 года российскими вузами-участниками второй волны проекта "Передовые инженерные школы", получат государственное финансирование в объеме более 4 млрд рублей, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Всего сейчас действует 50 передовых инженерных школ в 23 регионах. К 2030 году по поручению главы государства их количество должно быть увеличено до 100. По итогам проведенных защит 20 российских вузов, на базе которых открыты ПИШ, получат в 2025 году более 4 млрд рублей", - сказал он.

Участники проекта "Передовые инженерные школы" второй волны отбора были распределены на три группы. Так, школам из первой группы на 2025 год выделено по 311,8 млн рублей, среди них: национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники", Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ, МИРЭА - Российский технологический университет и другие.

Участникам второй группы направлено по 210,1 млн рублей, среди них: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет имени Ломоносова, Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I и другие.

Третьей группе выделено по 88,1 млн рублей, в нее вошли Сахалинский государственный университет, Воронежский государственный университет, Омский государственный технический университет и другие.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, проект "Передовые инженерные школы" нашел большой отклик у представителей реального сектора экономики. "Если на старте реализации нашего флагманского проекта у школ было порядка 80 индустриальных партнеров, то сейчас их количество увеличилось в 3,5 раза - теперь их более 280. Среди партнеров передовых школ в разных регионах страны такие крупные компании, как, например, "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", "СИБУР Холдинг", "Газпром нефть". Важно, что бизнес не просто финансирует программы развития передовых инженерных школ, он участвует в разработке образовательных программ, организует стажировки для студентов, направляет специалистов в качестве наставников в вузы и способствует трудоустройству ребят", - приводит пресс-служба Фалькова.

В пресс-службе напомнили, что в 2024 году передовым инженерным школам удалось привлечь на каждый бюджетный рубль 1,2 рубля из внебюджетных источников. В этом году школы планируют повысить планку.

Цель проекта "Передовые инженерные школы" - подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить достижение технологического суверенитета страны.

В 2024 году в 50 передовых инженерных школах обучались 6 тысяч человек, более 1,5 тысяч студентов прошли практики и стажировки, повысили квалификацию более 13,5 тысяч инженеров и более 14 тысяч преподавателей. Разработано более 1,2 тысячи новых образовательных программ опережающей подготовки инженерных кадров, создано более 400 специальных образовательных пространств, оснащенных современным оборудованием. В деятельности ПИШ приняла участие 81 тысяча школьников.

Дмитрий Чернышенко Минобрнауки Валерий Фальков
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