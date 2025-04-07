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Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей

Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки профинансировали почти 50 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ) на сумму свыше 550 млрд рублей, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Число таких проектов сейчас приближается к 50, по ним выдано кредитов более чем на 550 млрд рублей, а общий бюджет этих проектов - 3 трлн рублей. Это уже существенные величины. И с середины этого года наша программа охватит также проекты устойчивого развития, вложения в облигации, а не только кредиты, и существенно расширится круг банков, которым будут доступны стимулы. И мы ожидаем, что программа будет дальше набирать обороты", - сказала она.

В июне 2023 года вступило в силу указание ЦБ, которое ввело регулятивные стимулы при кредитовании проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. ЦБ оценивал потенциал кредитования за счет внедрения стимулирующего регулирования и высвобождения капитала банков в 10 трлн рублей, однако финансирование трансформационных проектов не пользуется большой популярностью. ЦБ связывал невысокую востребованность с отсутствием специальных мер поддержки со стороны государства и ограниченным перечнем проектов.

По данным ЦБ, на конец 2024 года банки профинансировали 45 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, их общий бюджет превысил 3 трлн рублей (с учетом рекордного по объему инвестиций проекта ВСМ).

ВСМ Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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