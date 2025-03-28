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Подготовку к теракту пресекли в Крыму

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ и полиции задержали 18-летнего предполагаемого сторонника украинской террористической организации, подозреваемого в подготовке к поджогу мечети в Крыму, сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСБ по республике и Севастополю.

"В ходе осмотра телефона (задержанного - ИФ) установлено, что он администрирует телеграм-аккаунт и телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности, а также поддерживает связь с лидером террористической организации из Украины, который (дал - ИФ) задание по поджогу мечети за тысячу долларов США", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным УФСБ, задержанный передавал местным жителям через тайники "коктейли Молотова" за денежное вознаграждение, которое он получал криптовалютой от СБУ.

По месту жительства задержанного во время обысков были найдены бутылки с зажигательной смесью, перцовые баллончики, ножи и баллончики с краской, отмечается в сообщении.

В свою очередь Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщает о возбуждении дела по ст. 30 - ч.1 ст. 205 (покушение на совершение теракта) УК РФ.

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