Почти 40% россиян положительно относятся к Трампу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более трети россиян (39%) в настоящее время положительно относятся к президенту США Дональду Трампу, тогда как в феврале такого мнения придерживался 31% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Об отрицательном отношении к Трампу говорит каждый пятый участник опроса (22%), оставшиеся 39% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу, отмечают социологи.

Согласно опросу, две трети респондентов 66% предположили, что Трамп является хитрым и лукавым человеком, почти каждый восьмой (13%) считает его, скорее, искренним, оставшийся 21% респондентов затруднется определиться со своим мнением.

По данным ФОМ, 37% респондентов предположили, что нынешний президент США чаще принимает решения, взвешивая все доводы, почти каждый третий (32%) считает, что Трамп действует под влиянием эмоций, и почти столько же участников опроса (31%) затрудняются что-либо предположить.

Опрос проводился 7-9 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.