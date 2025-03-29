Первая в этом году весенняя гроза прогнозируется на юге России

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Первая в этом году гроза прогнозируется на юге России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"В Южном федеральном округе летняя погода, она будет сопровождаться завтра дождем и грозой", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Ростовской области прогнозируется сильный дождь, гроза, ветер до 17 м/с. Однако, "при температуре плюс 20 - плюс 25 градусов - это летняя погода".

"Грозовая деятельность впервые весной прогнозируется. И что совершенно естественно, что именно на юге России", - сказал Вильфанд.