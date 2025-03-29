Володин внес законопроект об обязанности депутатов Госдумы регулярно проводить личный прием граждан

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по госстроительству и законодательству внесенный законопроект, которым предлагается закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан, сообщила в субботу пресс-служба Думы.

Поправки вносятся в закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

Согласно инициативе, депутат должен будет проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас - не реже одного раза в полгода).

Как пояснил Володин, схожая норма уже прописана в регламенте Госдумы.

"Государственная Дума - это представительный и законодательный орган власти, и встречи с гражданами, нашими избирателями, - непосредственная обязанность каждого депутата: так мы имеем обратную связь, всю информацию о волнующих их вопросах, проблемах в регионах. Такой подход к работе позволяет выходить на более эффективные законодательные решения", - цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Согласно законопроекту, неисполнение этой обязанности может повлечь лишение депутатского мандата. Решение об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата будет принимать орган, определенный регламентом Госдумы.

"Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, то есть уклоняется от своей работы, последуют дисциплинарные меры. Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя. Времена, когда политики приходили в Госдуму только за удостоверениями, закончились", - заявил Володин.