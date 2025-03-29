Поиск

Володин внес законопроект об обязанности депутатов Госдумы регулярно проводить личный прием граждан

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по госстроительству и законодательству внесенный законопроект, которым предлагается закрепить обязанность депутатов проводить личные приемы граждан, сообщила в субботу пресс-служба Думы.

Поправки вносятся в закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

Согласно инициативе, депутат должен будет проводить встречи с избирателями не реже одного раза в месяц (сейчас - не реже одного раза в полгода).

Как пояснил Володин, схожая норма уже прописана в регламенте Госдумы.

"Государственная Дума - это представительный и законодательный орган власти, и встречи с гражданами, нашими избирателями, - непосредственная обязанность каждого депутата: так мы имеем обратную связь, всю информацию о волнующих их вопросах, проблемах в регионах. Такой подход к работе позволяет выходить на более эффективные законодательные решения", - цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Согласно законопроекту, неисполнение этой обязанности может повлечь лишение депутатского мандата. Решение об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий депутата будет принимать орган, определенный регламентом Госдумы.

"Если депутат не проводит приемы граждан, не встречается с избирателями, то есть уклоняется от своей работы, последуют дисциплинарные меры. Когда мы говорим о повышении эффективности парламента, начинать надо с себя. Времена, когда политики приходили в Госдуму только за удостоверениями, закончились", - заявил Володин.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Апрель в Москве начнется с понижения температуры

Что произошло за день: пятница, 28 марта

Малоснежная зима угрожает навигации в этом году на Верхней Волге

СКР расследует уничтожение газовой станции "Суджа" как теракт

Разлив мазута в Керченском проливе

Правкомиссия отметила отсутствие нарушений герметичности затонувших в Черном море танкеров

Правкомиссия отметила отсутствие нарушений герметичности затонувших в Черном море танкеров

Иноагентами признаны спортивный комментатор Шмурнов и Артем "Fuze" Бровков

Иноагентами признаны спортивный комментатор Шмурнов и Артем "Fuze" Бровков

Уровень оплаты газа на Северном Кавказе на четверть ниже общероссийского

Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6098 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });