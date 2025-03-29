Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре обратили внимание на появившиеся в СМИ сообщения о неизвестном вирусе.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в телеграм-канале", - сообщили в субботу в ведомстве.

Согласно сообщению, у администрации телеграм-канала запрошена информация, связанная с публикацией.

Ранее в СМИ появилась информация о о вирусе, заболевшие которым люди неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на коронавирус и грипп.