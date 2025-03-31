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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о выявлении нового вируса в РФ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии эпидемиологических рисков в связи с выявлением пяти случаев заболевания, предположительно, вызванных микоплазменной инфекцией, которые ранее в СМИ связывали с неизвестным заболеванием.

"Официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", - сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о вирусе, при заражении которым люди неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на коронавирус и грипп. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом и запросили у администрации телеграм-канала, распространившего эти сведения, информацию, связанную с публикацией.

В ведомстве также сообщили, что Роспотребнадзор получил официальный ответ от редакции телеграм-канала. В них уточняется, что на момент получения речь шла минимум о двух случаях заболевания в Москве и Московской области, после публикации в адрес редакции поступила информация еще о трех случаях. Конкретные даты обращения за медицинской помощью пострадавшими не уточнялись, комментарии от пострадавших были получены за несколько дней до выхода публикации. Они не уточнили, где проводились лабораторные исследования, тем не менее, известно, что антитела к микоплазме позднее были выявлены уже в частном центре проведения медицинских анализов.

Роспотребнадзор
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