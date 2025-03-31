Российские средства ПВО за ночь сбили 66 украинских дронов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили о ликвидации 66 украинских беспилотников над территорией трех регионов страны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА - над территорией Брянской области, 24 БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Ранее о ночной атаке на регион сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его данным, пострадавших и разрушений нет.